رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استئناف بني سويف: إعفاء المستشارين المقيمين خارج 3 محافظات من حضور الجلسات

السبت 02/مايو/2020 - 10:57 م
بني سويف
بني سويف
محمد عيسي
طباعة
أصدر المستشار فرج إبراهيم السيد البدري، رئيس محكمة استئناف بني سويف، قرارا حمل الرقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٠، بندب كل من المستشارين "محمد جلال محمد أحمد، محمد سيد مرسي موسي، طه عبد الله درويش أحمد، مصطفى محمد محمد محمد زايد، علاء الدين محمد سيد مراد، محمد عبد العظيم مصطفي محمد بدوي" لتسيير العمل بالمحكمة وتأجيل القضايا المنظورة إداريًا خلال الفترة من ٢ وحتى ٧ مايو من الشهر الجاري لعام۲۰۲۰.

مأمورية استئناف المنيا
وأشار القرار الذي حصلت "الدستور" على نسخه منه، إلى ندب كل من المستشارين: "جمال يوسف عبد اللطيف، محمد أحمد سالم، جمال محمد أبو الليل، مصطفى أحمد كامل عبد الله محمد أبو طالب، الريدي فايز السيد على جاد، محمد عبد الحكيم أحمد أبو السعود، أحمد محمد صاوي"، لتسيير العمل بمأمورية استئناف المنيا وتأجيل القضايا المنظورة إداريًا خلال الفترة من 2 وحتى 7 من مايو الجاري.

مأمورية استئناف الفيوم
كما أشار القرار إلى ندب المستشارين: "محمد ربيع توفيق إبراهيم السوداني، عاطف عبدالله ابراهيم عويس، محمد لؤي عبدالجواد سالم، محمد مصطفى كمال عبد الحليم عيسوي، هاني فكري قرني محمد"، لتسيير العمل بمأمورية استئناف الفيوم، وتأجيل القضايا المنظورة إداريًا خلال الفترة من ٢ وحتى ٧ مايو الجاري.

كما لفت القرار، إلى مد أجل الأحكام لأدوار مقبلة.

وأعفى القرار المستشارين المقيمين خارج محافظات بني سويف والمنيا والفيوم من حضور جلسات الدور الأول من مايو خلال الفترة من ٢ وحتى ٧ مايو الجاري، وعلى المستشارين أعضاء المكتب الفني تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية، وبناء على التفويض الصادر من الجمعية العامة للرؤساء والنواب والمستشارين، وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۸۰۲ لسنة ۲۰۲۰، وتماشيًا مع التوجيهات الصحية والاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذه المرحلة، ولصالح العمل.

موضوعات متعلقة

إصابة صحفى بكورونا فى البحر الأحمر

مستشار الرئيس لشئون الصحة: سنتعايش مع كورونا فى المستقبل

وزير التربية والتعليم يعلن اجراءات تسليم مشروع البحث..اليوم

فتح الشهر العقارى والمحاكم أمام المواطنين غدًا

الصور

image description

«إرادة جيل» يهنئ المصريين والقوات المسلحة بذكرى الـ10 من رمضان

image description

«المصريين»: ذكرى العاشر من رمضان تُجدد لحظات الفخر بقواتنا المسلحة

image description

«حماة الوطن»: القوات المسلحة لا تزال فى حرب مع الإرهاب

image description

الأربعاء المقبل.. تحالف الأحزاب يناقش موضوعات خاصة

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

فتح الشهر العقارى والمحاكم أمام المواطنين غدًا

الصحة: معدلات الإصابة بكورونا ما زالت متوقعة ولم تحقق أى قفزات

إصابة صحفى بكورونا فى البحر الأحمر

إنفوجراف

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

أيام زمان

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

نجم الساعة

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

الصحة

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

منوعات

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

ريمديسيفير.. معلومات عن علاج فيروس كورونا المستجد remdesivir

«ديزني» تتبرع بمليون دولار من مبيعات أقنعة شخصياتها الكرتونية

البرلمان السويسري يطالب بعزل النائب العام

مقالات الرأي
ماجد حبته
دواء قديم لكورونا المستجد
د.أحمد الخميسى
حكايات لم تحدث إلا فى الصحف
د. منى حلمى
شهداء جدد لإرهاب يقبض الثمن قبل شراء الكفن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فلسفة الغناء.. بين «الرَّصد» و«الترصُّد»!
المزيد

الثقافة

الرافدين للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «جبن»

ناقد مغربى: «إنعام سالوسة أحلى حاجة فى مسلسل الفتوة» (صور)

إبراهيم السعافين يلقى قصائد من ديوانه «فتنة الناى» (فيديو)

لأول مرة.. العربية للسينما تعقد امتحاناتها بعد مرور 18 عامًا