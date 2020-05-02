استئناف بني سويف: إعفاء المستشارين المقيمين خارج 3 محافظات من حضور الجلسات

أصدر المستشار فرج إبراهيم السيد البدري، رئيس محكمة استئناف بني سويف، قرارا حمل الرقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٠، بندب كل من المستشارين "محمد جلال محمد أحمد، محمد سيد مرسي موسي، طه عبد الله درويش أحمد، مصطفى محمد محمد محمد زايد، علاء الدين محمد سيد مراد، محمد عبد العظيم مصطفي محمد بدوي" لتسيير العمل بالمحكمة وتأجيل القضايا المنظورة إداريًا خلال الفترة من ٢ وحتى ٧ مايو من الشهر الجاري لعام۲۰۲۰.مأمورية استئناف المنياوأشار القرار الذي حصلت "الدستور" على نسخه منه، إلى ندب كل من المستشارين: "جمال يوسف عبد اللطيف، محمد أحمد سالم، جمال محمد أبو الليل، مصطفى أحمد كامل عبد الله محمد أبو طالب، الريدي فايز السيد على جاد، محمد عبد الحكيم أحمد أبو السعود، أحمد محمد صاوي"، لتسيير العمل بمأمورية استئناف المنيا وتأجيل القضايا المنظورة إداريًا خلال الفترة من 2 وحتى 7 من مايو الجاري.مأمورية استئناف الفيومكما أشار القرار إلى ندب المستشارين: "محمد ربيع توفيق إبراهيم السوداني، عاطف عبدالله ابراهيم عويس، محمد لؤي عبدالجواد سالم، محمد مصطفى كمال عبد الحليم عيسوي، هاني فكري قرني محمد"، لتسيير العمل بمأمورية استئناف الفيوم، وتأجيل القضايا المنظورة إداريًا خلال الفترة من ٢ وحتى ٧ مايو الجاري.كما لفت القرار، إلى مد أجل الأحكام لأدوار مقبلة.وأعفى القرار المستشارين المقيمين خارج محافظات بني سويف والمنيا والفيوم من حضور جلسات الدور الأول من مايو خلال الفترة من ٢ وحتى ٧ مايو الجاري، وعلى المستشارين أعضاء المكتب الفني تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية، وبناء على التفويض الصادر من الجمعية العامة للرؤساء والنواب والمستشارين، وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۸۰۲ لسنة ۲۰۲۰، وتماشيًا مع التوجيهات الصحية والاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذه المرحلة، ولصالح العمل.