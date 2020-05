ريمديسيفير.. معلومات عن علاج فيروس كورونا المستجد remdesivir

يقدم لكم «الدستور» معلومات عن ريمديسيفير علاج فيروس كورنا المستجد COVID-19، بعدما سمحت إدارة الدواء والغذاء الإمريكية FDA في بيان لها اليوم، باستخدام العقار remdesivir ريمديسيفير التجريبي لعلاج مُصابي فيروس كورونا لمستجد.

وصرح دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمس الجمعة بالسماح لشركة جيلياد ساينسيز لتستخدم عقار ريمديسيفير لعلاج المصابون بفيروس كورونا فى ظل تفشي الفيروس بالولايات المتحدة الأمريكية ووصله لأكثر من مليون إصابة كما يتسابق العلماء من كل أنحاء العالم في توفير اللقاحات الخاصة بالعلاج لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقالت دنيس هينتون، كبيرة العلماء في إدارة الأغذية والأدوية، في خطاب التفويض أنه "لا يوجد بديل مناسب ومعتمد ومتاح للاستخدام الطارئ لمُصمم العلاجات لعلاج COVID-19."

مع التأكيد على إتاحة معلومات مهمة حول استخدام العقار في علاج COVID-19 لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى.

بما في ذلك تعليمات الجرعات والآثار الجانبية المحتملة والتفاعلات الدوائية.

حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصها للدواء للبالغين والأطفال الذين يعانون من مرض Covid-19 المشتبه به أو المؤكد في المختبر والأمراض الشديدة.والتي تشمل انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، والحاجة إلى العلاج بالأكسجين أو الحاجة إلى جهاز تنفس صناعي أو دعم تنفس مكثف آخر.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الآثار الجانبية المحتملة لريمديسيفير تشمل زيادة مستويات إنزيمات الكبد.

قد تكون علامة على التهاب أو تلف خلايا الكبد وردود الفعل المرتبطة بالتسريب مثل انخفاض ضغط الدم والغثيان والقيء والتعرق والارتعاش.

طورته شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences كدواء مضاد للفيروسات

الهدف الأساسي من استخدام الدواء كان لعلاج الإيبولا وذلك بعد تفشي المرض عام 2013.

اخفق العلاج فى اثبات فاعليته بعد استخدامه ضد السارس ومتلازمة فيروس كورونا التنفسية الشرق أوسطية

يعد remdesivir هو أكثر دواء يتوقع له أفضل النتائج فى علاج فيروس كورونا والحد من انتشاره.

واقترب عدد المصابين بفيروس كورونا فى العالم اللى ثلاثة ونصف مليون مصاب حول العالم.

بينما وصل العدد فى الولايات المتحدة الأمريكية فقط لمليون ومئة وخمسون ألف مصاب.

وفى مصر وصل عدد المصابين اليوم لـ 6193 مصاب و415 حالة وفاة.

