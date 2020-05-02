اتحاد المستثمرين يناقش الاستثمار في سيناء خلال أيام: السيسي فتح شهيتنا

قال المهندس علي حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن اتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، سيعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل مع أعضائ ورؤساء الجمعيات، يناقش أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار في سيناء، مؤكدًا أن الاتحاد مهتم بالاستثمار في سيناء بعد افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات هناك، لافتًا إلى أن الرئيس فتح شهية المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار هناك.وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع سيناقش أيضًا كيفية حماية العمال والمصانع من خطر وباء فيروس كورونا.