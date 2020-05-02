



أرقام الصفوف الدراسية وتسمية المشاريع البحثية الإلكترونية للمراحل التعليمية

وجاءت الصفوف كالتالي:

- بالنسبة لمرحلة الصف الثالث الابتدائي G3.

- بالنسبة لمرحلة الصف الرابع الابتدائي G4.

- بالنسبة لمرحلة الصف الخامس الابتدائي G5.

- بالنسبة لمرحلة الصف السادس الابتدائي G6.

- بالنسبة لمرحلة الصف الاول الإعدادي G7.

- بالنسبة لمرحلة الصف الثاني الإعدادي G8.

- بالنسبة لمرحلة الصف الثالث الإعدادي G9.







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ننشر تفاصيل أرقام الصفوف الدراسية وتسمية المشاريع البحثية الإلكترونية للمراحل التعليمية، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الصفوف الدراسية لتسمية المشروعات البحثية المقرر تسليمها من طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بديلآ عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد تعليق الدارسة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.