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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وزير التعليم: أبناؤنا فى الخارج يمكنهم تسليم البحث إلكترونيًا أو ورقيًا

الأحد 03/مايو/2020 - 02:49 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح صحفي له لجروب "معًا نستطيع" التعليمي، إنه يتم تنظيم العمل مع الإدارات التعليمية والسفارات وذلك فيما يخص أبحاث أبناؤنا في الخارج.

وأضاف الوزير: "أبناؤنا في الخارج يمكنهم التسليم إلكترونيًا أو ورقيًا إلى سفاراتهم بالتنسيق مع المستشار الثقافي في كل دولة".

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.

خطوات التسليم الورقي:


١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.

٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠


خطوات التسليم الإلكتروني:


١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:

اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.


٣- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الـPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".

وسوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.

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