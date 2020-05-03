«جبروت تمثيل».. سلوى عثمان تخطف الأضواء بالحلقة التاسعة من «البرنس»

ظهرت سلوى عثمان متفجرة في وجه أبناءها بعد أن سمعتهم يتحدثون عن عملية قتل رضوان والتي راح ضحيتها زوجته ونجله؛ لتنفجر سلوى عثمان وتظهر جبروت تمثيل وإمكانيات فنية هائلة في ذلك المشهد الذي نفذه محمد سامي في العمل.كلمات وجمل وانهيار وارتباك كلها مشاعر في لحظة واحدة بمشهد وصل إلى ثلاث دقائق حققت من خلاله سلوى عثمان ما لم تحققه من قبل في أعمالها الكبيرة السابقة، بينما حقق المشهد رواجًا على التواصل الاجتماعي والتي تريد "الدستور" في بعض الصور تلك التعليقات.المسلسل يشارك في بطولته كل من، النجم محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر ورحاب الجمل وآخرون وهو من تأليف وإخراج محمد سامي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.