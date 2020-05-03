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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«جبروت تمثيل».. سلوى عثمان تخطف الأضواء بالحلقة التاسعة من «البرنس»

الأحد 03/مايو/2020 - 01:38 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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خطفت الفنانة القديرة سلوى عثمان الأضواء تجاهها خلال الحلقة الجديدة من مسلسل "البرنس"، وهي الحلقة التاسعة من المسلسل والذي عرض على شاشة قناة "دي إم سي"، بينما أصبحت في دقائق معدودة "تريند" على مواقع البحث والتواصل الاجتماعي المختلفة، حيث احتفى بها الكثيرين بعد أداءها في تلك الحلقة.

الحلقة التاسعة من مسلسل البرنس.. تألق سلوى عثمان

ظهرت سلوى عثمان متفجرة في وجه أبناءها بعد أن سمعتهم يتحدثون عن عملية قتل رضوان والتي راح ضحيتها زوجته ونجله؛ لتنفجر سلوى عثمان وتظهر جبروت تمثيل وإمكانيات فنية هائلة في ذلك المشهد الذي نفذه محمد سامي في العمل.

كلمات وجمل وانهيار وارتباك كلها مشاعر في لحظة واحدة بمشهد وصل إلى ثلاث دقائق حققت من خلاله سلوى عثمان ما لم تحققه من قبل في أعمالها الكبيرة السابقة، بينما حقق المشهد رواجًا على التواصل الاجتماعي والتي تريد "الدستور" في بعض الصور تلك التعليقات.

المسلسل يشارك في بطولته كل من، النجم محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر ورحاب الجمل وآخرون وهو من تأليف وإخراج محمد سامي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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