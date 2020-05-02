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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بحوث الصحراء»: دراسات تفصيلية لمساحة 440 ألف فدان في سيناء

السبت 02/مايو/2020 - 09:10 م
الدكتور نعيم مصيلحي
الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه جارٍ عمل دراسة تفصيلية للأراضي في وسط سيناء لمناطق وادي البروك ومنطقة محور الجفجافة ومحور شرق البحيرات الجفجافة ومنطقة جنوب قرية بغداد بسيناء، وذلك لمساحة 440 ألف فدان ونقوم بإجراء الدراسة عليهم لتحديد الصالح منهم للزراعة.

وأضاف مصيلحي، لـ"الدستور"، أن وزارة الري تدرس سيناريوهات توصيل الري من ترعة السلام لأراضي وسط سيناء والمخلوطة بمياه الصرف الزراعي الصالحة للزراعة، وذلك لتعظيم دور مياه الصرف الزراعي المهدرة في بحيرة المنزلة وبحيرة التمساح في شرق الدلتا والإسماعيلية ومصرف المحسمة، مشيرا إلى أن ترعة السلام تأخذ من عدة مصارف غرب قناة السويس وهي مياه معالجة صالحة لزراعة جميع المحاصيل.

وتابع: "بعد دراسة صالحية الأراضي نبحث التركيب المحصولي بناء على دراسة الأراضي وكميات المياه المتاحة"، لافتا إلى أن المشروع سيوطن أكثر من 2 مليون نسمة وتوفير نصف مليون فرصة عمل لتخفيف التكدس السكاني في محافظات غرب قناة السويس وشرف الدلتا.

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