«كورونا» يخفض أسعار الدواجن

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك بقيمة ٥ جنيهات.وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسباب التراجع في الأسعار بسبب التراجع فى الطلب هذا العام بسبب كورونا وتخفيض العزومات عن الأعوام السابقة بسبب أزمة كورونا، وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء.وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن ارتفع لأكثر من مليار و١٠٠ مليون فرخة في السنة مما عمل على ضبط الأسواق.وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أن هناك وفرة من منتجات الدواجن، وتراجع الأسعار أو ارتفاعها متوقف على الطلب.