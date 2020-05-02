اليمن: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن، اليوم السبت، إن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا، اثنتان في عدن وواحدة في محافظة تعز، مما يرفع عدد المصابين بالفيروس في البلد الذي تمزقه الحرب إلى عشرة فضلًا عن وفاة شخصين.وتقول الأمم المتحدة: إنها تخشى من احتمال انتشار المرض دون رصده حيث تسببت الحرب في تدمير نظمه الصحية وتركت الملايين من سكانه يعانون سوء التغذية.