166 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا ارتفع بواقع 166 شخصًا وأصبح العدد الكلي للوفيات 24760 اليوم السبت، في حين استمر انخفاض عدد من يدخلون المستشفيات ووحدات العناية المركزة بسبب المرض.وكانت حصيلة الإصابات اليومية المسجلة اليوم، أقل بشكل ملحوظ من 218 المسجلة أمس الجمعة.وانخفض عدد مرضى كورونا في المستشفيات إلى 25827 من 25887 أمس، كما انخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة جراء الإصابة بالمرض إلى 3827 من 3878، والعددان آخذان في الانخفاض منذ ما يزيد على أسبوعين.