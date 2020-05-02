«أردوغان» و«السراج» يبحثان خسائر الميليشيات فى طرابلس

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، هاتفيًا، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، وفقًا لموقع تركيا الآن.وحسب بيان نشرته حكومة السراج الليبية، على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، فقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تبادل فيه الجانبان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، بخاصة بعدما تلقى الجيش التركى وميليشياته خسائر ضخمة في ليبيا.كانت ميليشيات «الوفاق الوطني» الليبية، قد طالبت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسرعة إرسال الإمدادات العسكرية من قوات برية وبحرية وجوية، بعد الهزائم الساحقة التي تعرضت لها الميليشيات في معركة «الكرامة» التي يخوضها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس، وتطهير ليبيا من التطرف والإرهاب المدعوم من أنقرة.