بيورنسون «أقوى رجل في العالم» يحقق رقما قياسيا في رفع الأثقال

حقق الممثل الأيسلندي هافثور بيورنسون رقما عالميا في الرفعة المميتة، اليوم السبت، عندما رفع وزنا يبلغ 501 كيلوجرام في أيسلندا.وكسر بيورنسون، المعروف بتجسيد شخصية جريجور كليجان "الجبل" في المسلسل الشهير "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز)، الرقم القياسي السابق الذي سجله البريطاني إيدي هول في 2016 عندما أصبح أول رجل يرفع 500 كيلوجرام.وفاز بيورنسون، الذي يبلغ طوله 205.7 سنتيمتر، بمسابقة أقوى رجل في العالم في 2018.