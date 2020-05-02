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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"نقل معلومات سرية".. الموساد وراء قرار ألمانيا بإدراج حزب الله منظمة إرهابية

السبت 02/مايو/2020 - 09:04 م
جريدة الدستور
سارة شريف
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قبل يومين، أصدرت وزارة الداخلية الألمانية أمرًا فيدراليًا يدرج منظمة حزب الله ضمن المنظمات الإرهابية، ويعلن عنها منظمة غير قانونية، كما داهم الأمن الألماني مكاتب لجمعيات خيرية استخدمها حزب الله كواجهة لنشاطاته، وقاموا بمصادرة معدات وأموال لهذه الجمعيات.

اليوم أفادت تقارير عبرية جهاز الموساد قام بتزويد جهاز الاستخبارات الأماني بمعلومات عن نشاط عناصر حزب الله على الأراضي الألمانية، وقد كشفت هذه المعلومات عن رجال أعمال يعملون في مجال التجارة، ويقومون بغسل الأموال لصالح الحزب، وينقلون مئات ملايين يوروهات لحسابات تابعة لحزب الله يستخدمها في عملياته.

أضافت التقارير أن الموساد عرض على الألمان معلومات دقيقة حول نشاطات عناصر حزب الله في ألماني، وقال مصدر إسرائيلي للقناة الـ12 الإسرائيلية أن الخطوة الألمانية جاءت بعد أن عرض رجال استخبارات إسرائيليين أدلة قاطعة تربط حزب الله بنشاطات مشبوهة، مشيرًا إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الألماني برونو كاهل يعد صديقًا حميمًا للموساد.

وقام الموساد بنقل معلومات إلى المسئولين الألمان حول مستودعات ومخازن في جنوب ألمانيا خبأ عناصر حزب الله فيها المئات من الكيلوجرامات من مادة نترات الأمونيوم المستخدمة لإنتاج المواد المتفجرة، حيث قامت قوات الأمن الألمانية بمداهمة هذه المخازن.

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