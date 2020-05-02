توريد 38 ألف طن أقماح محلية لصوامع الإسكندرية

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن لجنة استقبال القمح، قد استقبلت حتى اليوم السبت، أقماحًا محلية بإجمالي 38280.197 طن طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.وأوضح «سعد الله» في بيان اليوم، أن لجان استقبال القمح المحلي، تتشكل من مندوب من التموين، ومندوب من الزراعة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب من الشركة المسوقة، ومندوب من جمعية القبانية، قد استقبلت دفعة جديدة من القمح المحلي.وأشار إلى أن موسم توريد القمح بمحافظة الإسكندرية لعام 2020، قد بدأ منذ يوم 15 أبريل الماضي في موعده كل عام، حيث استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة، طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.