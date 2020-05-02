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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: تضامن الدول مع مصر بعد حادث بئر العبد يؤكد فداحة الجريمة

السبت 02/مايو/2020 - 09:01 م
هشام عبد الواحد
هشام عبد الواحد
السيد السعدني
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أكد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن التضامن العربي والدولي الواسع مع مصر في أعقاب الحادث الإرهابي الإجرامي في بئر العبد بسيناء، تجاه أبطال القوات المسلحة، يؤكد فداحة الجريمة والخسّة التي نفذت بها من قبل بعض المأجورين والمرتزقة.

وقال في بيان له اليوم، إن هناك استنكارا عربيا ودوليا واسعا للجريمة النكراء ورفض تام للإرهاب الأسود الذي لا يزال يدبر عمليات رخيصة سافرة، مشددًا أن مصر سددت ضربات قوية للإرهابيين وجففت العشرات من أوكارهم ومواردهم، وما يقومون به من حين لآخر ليست أكثر من عمليات بائسة فاشلة لن تحقق شىء وسيظل الوطن أقوى من كل هؤلاء.

ولفت إلى أن مصر عبرت تماما قضية الإرهاب هذه وتجاوزتها وخطت للمستقبل في شتى مجالات العمران والتنمية، لكن البعض يصرون على الاستمرار في هذه الطرق الظلامية، مضيفا أن ما يعرفه ملايين المصريين تماما ويثقون به أن القوات المسلحة المصرية الباسلة، قادرة على سحق هذه المخططات تمامًا قريبا جدا.

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