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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

السبت 02/مايو/2020 - 08:55 م
عبد الرحمن الأبنودي
عبد الرحمن الأبنودي
وائل توفيق
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"أنا ابن أمي فاطمة قنديل وجدتي ست أبوها"، كان الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي يردد هذه الجملة طوال الوقت، يحتفي بأمه "فاطمة" وجدته "ست أبوها"، ودائمًا ما يعبر عن ثرائهن الكبير بالأغاني الفلكلورية، وممارستهن لتقاليد وطقوس تمتزج بين القبطية والفرعونية والإسلامية.
كما عبر "الخال" عن حظه السعيد بأنه عايش مع هاتين المرأتين اللتين ساعداه على رؤية الحال من خلالهن. لذا كتب الشاعر عبد الرحمن الأبنودي روايته الوحيدة "قنديلة"، وأهداها لوالدته فاطمة قنديل قائلًا:"إلى فاطمة قنديل التي أنثوا القنديل إكرامًا لها".
ويقول عن "فاطمة": "عاشت عمرها وكأن الحياة عام واحد، وقت يتكرر، لا تدرى متى تعلمت تضاريسه الداخلية، ولا من علمها ووهبها تلك المنحة العبقرية فى تقسيم هذا الوقت الذي يتكرر؟
ويتابع في روايته عن وصفه لوالدته فاطمة قنديل واحتفالها بالأعياد القبطية:" ارتبطت ارتباطًا شديدًا بالشهور القبطية التي لا تخطئ فيها مطلقًا، والتي تسهل عليها التعامل مع الأزمنة والسنوات شأنها فى ذلك شأنهن جميعًا، لذلك كانت مسيحية فى احتفالاتها، فرعونية فى مقدساتها، عربية مسلمة في عقيدتها، ففي مواسم الاحتفالات المسيحية كانت تضفِّر أعواد القمح الغض لتنشر فوقها السنابل كالمروحة تعلقها على باب البيت لتظل عامًا كاملاً حتى يشب القمح الجديد، وفى أربعاء «أيوب» كانت تنبت النبت، تضع الفول اليابس في الماء حتى ينتفش قليلاً فتفرغ ماءه وتترك البلل والليونة تفعل فعلها لتبدأ الفولة تتكون كالجنين الذي ينبت له ذراع وساق، وفى الوقت المحدد تضع منه في غلق الباب كُبشة، وفى كل طاقة كُبشة، وقبيل أعياد الميلاد تبل القمح بنفس الطريقة فإذا ما زرّع نشرته على ملاءة أو حصير نظيفة حتى يعود لجفافه القديم ثم تجلس فى قلب "السوباط" تحتضن ساقاها الرحى لا تكل ولا تمل حتى يصبح القمح طحينًا، وفى أعياد المسيح كانت تدبر القروش ثمنًا للشموع والبرتقال وأعواد القصب والصلبان الجريدية ليشارك أولادها نصارى القرية فى رفع الصلبان المضيئة فى عيد ميلاد سيدنا المسيح".

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