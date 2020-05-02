91 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، عن تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف سار، وفقًا للإذاعة السنغالية، اليوم السبت، أن عدد المصابين بلغ ألفًا و24 حالة، داعيًا إلى تكاثف الجهود في مواجهة الوباء.وأشار إلى أنه على مدار الثلاثين يومًا الماضية، زاد عدد الإصابات في السنغال بأكثر من خمسة أضعاف، حيث ارتفع من 190 حالة إلى 1024.