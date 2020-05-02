المغرب: 160 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 160 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4 آلاف و729 حالة.وأفادت الوزارة - في بيان اليوم السبت - بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، بلغ 34 ألفا و638 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.من جانبه، قال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحفي، إنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 173 حالة.. كما تم تسجيل 173 حالة شفاء تامّ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1256 حالة.