الكنيسة الأسقفية تشارك في يوم الصلاة: نطلب من الله أن يقف الوباء

أعلنت الكنيسة الأسقفية بمصر مشاركتها في يوم الصلاة 14 مايو الجارى؛ بناءً على دعوة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان؛ وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.وقال المطران منير حنا في بيان له: نشكر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان؛ على دعوتهما للمشاركة في يوم الصلاة 14 مايو الجاري؛ ونحن كنيسة نرحب بيوم الصلاة؛ والهدف من الصلاة والصوم هو أن يتدخل الله القدير لكى يرفع الوباء عن العالم.وأضاف: ونحن نرفع قلوبنا ونصلي ونثق في وعود الله أن يستجيب للصلاة عندما نرفع قلوبنا إليه؛ ونحن نطلب مجد الله ونطلب منه أن يتدخل في إيقاف هذا الوباء الجائح.