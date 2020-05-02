ميار الغيطي: تحية وسلام لكل شهـدائنا وتحيا مصر
السبت 02/مايو/2020 - 08:47 م
منار إبراهيمطباعة
حرصت الفنانة ميار الغيطي بتقديم تحية وتقدير لكل شهداء الوطن من خلال مشاركتها في حملة "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، بعد حادث الإرهابي في بئر العبد الذي أسفر عن استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة.
وشاركت "ميار" مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" على أغنية "تحيا مصر" إعرابًًا منها بفخرها الشديد بالشهداء الذين ضحوا بأنفسهم لحماية وطنهم، وعلقت قائلة: "تحية وسلام لكل شهـدائنا وتحيا مصر".
يُذكر أن الفنانة ميار الغيطي هي الابنة الكبرى للإعلامي محمد الغيطي، ومن مواليد عام 1992 بدأت التمثيل منذ طفولتها، وشاهدها الجمهور في عدة أعمال آخرها مسلسل "أريد رجلًا" الذي انتهى من عرض جزئه الثاني قبل رمضان 2016. شاهد
وشاركت "ميار" مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" على أغنية "تحيا مصر" إعرابًًا منها بفخرها الشديد بالشهداء الذين ضحوا بأنفسهم لحماية وطنهم، وعلقت قائلة: "تحية وسلام لكل شهـدائنا وتحيا مصر".
يُذكر أن الفنانة ميار الغيطي هي الابنة الكبرى للإعلامي محمد الغيطي، ومن مواليد عام 1992 بدأت التمثيل منذ طفولتها، وشاهدها الجمهور في عدة أعمال آخرها مسلسل "أريد رجلًا" الذي انتهى من عرض جزئه الثاني قبل رمضان 2016. شاهد