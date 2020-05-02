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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تحدد أسباب ارتفاع إصابات «كورونا» فى العراق

السبت 02/مايو/2020 - 08:43 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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حدد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، اليوم السبت، سببين رئيسيين لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في (العراق).

وأوضح إسماعيل، وفقا لقناة (السومرية نيوز) اليوم السبت، أن هناك سببين رئيسيين لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، الأول يتمثل بعدم وجود مراعاة من قبل المواطنين لإجراءات الوقاية وكثرة التجمعات بسبب رفع الحظر، أما السبب الثاني فيشمل عمليات المسح الشامل التي بدأت بها وزارة الصحة كجزء من خطتها الاستراتيجية في البحث عن المصابين".

وأضاف: أن "وزارة الصحة كانت تنتظر الإصابات تصلها عبر المستشفيات إلا أن خطتها الجديدة تمثلت بالبحث عن المصابين عبر المسح الشامل أي تحولت من الدفاع للهجوم"، منوها بأن معدل الإصابات والأرقام التي سجلت خلال الأيام الماضية غير مقلقة.

ولفت ممثل المنظمة الأممية إلى أنه في حال بقيت الأرقام مرتفعة ستجتمع ممثلية الصحة العالمية الأسبوع المقبل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة عبر نشر الوعي أو تطبيق حظر التجوال بشكل أكبر.

وأشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، قد تقرر إرجاع حظر التجوال في حال استمرت الإصابات بالارتفاع رغم تأثيره على الاقتصاد، مبينا أن الصحة العالمية تأمل التوسع برفع الحظر وفتح السفر بين المحافظات والمطارات للدول التي لم تسجل إصابات مرتفعة.

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