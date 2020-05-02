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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علماء: لا يوجد دليل علمى بشأن خروج كورونا من مختبر فى ووهان

السبت 02/مايو/2020 - 08:43 م
كورونا
كورونا
وكالات
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ذكر علماء، أنه "لا يوجد أساس علمي" على الادعاءات التي أطلقها بعض السياسيين الأمريكيين، والمنافذ الإعلامية الأمريكية حديثًا والتي تفيد بأن فيروس كورونا الجدد من صنع البشر أو أنه خرج من مختبر.

وأوضح مقال نشر في موقع "بازفيد نيوز" الإخباري، أن "أصل فيروس كورونا الجديد ساحة مشروعة للبحث العلمي، ولا تزال توجد بها أسئلة مفتوحة".

وجاءت المقالة، التي كتبها الصحفي ريان برودريك بناء على مقابلات مع عدة علماء، تحت عنوان "لم يجد العلماء دليلًا على خروج فيروس كورونا من مختبر في ووهان. مؤيدو ترامب ينشرون الشائعات على أي حال".

وذكر فينسينت راسانيلو، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة بجامعة كولومبيا، أنه غير مؤيد لوصف فكرة خروج الفيروس من المختبر بالنظرية. "النظرية تبنى على نتائج. أعتقد أن الأمر مدفوع سياسيًا بكل وضوح".

وأوضح: من يقول إن الفيروس خرج من مختبر ليس لديهم أدنى فكرة عما يتحدثون. لا يمكن لإنسان تصنيع هذا الفيروس، ولفت جيريمي كونيندك، زميل بارز بمركز التنمية العالمية، إلى أنه لا يوجد دليل الآن على أن فيروس كورونا الجديد مخلق معمليا أو خرج من مختبر عن غير قصد.

وفي 21 أبريل، ذكرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب في مؤتمر صحفي أن "جميع الأدلة المتاحة تشير إلى وجود منشأ حيواني للفيروس وأنه لم يخلق معمليًا ولم يخرج من مختبر".

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