ضبط تاجر تموينى قبل بيعه سلعًا مدعمة بالسوق السوداء بالفيوم

ضبطت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، برئاسة المهندس سيد حرز الله، 960 كيلو سكر و432 زجاجة زيت و280 كيلو أرز تمويني لدى تاجر تمويني بدون وجه حق، لإعادة بيعها في السوق السوداء، في حملات تموينية على الأسواق.وأوضح بيان، أنه حرر محضر برقم 10432 جنح مركز أطسا ضد تاجر التموين لتجميع سلع تموينية مدعمة بدون وجه حق بغرض إعادة بيعها للسوق السوداء.وأضاف البيان أنه حررت العديد من المحاضر الأخرى للإدارة منها بدون ترخيص للمخابز السياحية والتجار التموينيين ونقص وزن وعدم إعلان عن الأسعار ومواصفات وعدم نظافة أدوات العجن، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.