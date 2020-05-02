سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

رفض الفنان الراحل نجاح الموجي المشاركة مع الفنان عادل إمام في فيلم "سلام يا صاحبي"، وهو ما أغضب "الزعيم".الفنان نجاح الموجي حكى في حواره لجريدة "روزاليوسف" عام 1989 عن ترشيح "الزعيم" له في "سلام يا صاحبي"، لكن بعد التعديلات التي طرأت على سيناريو الفيلم، وهي ما قلصت من مساحة شخصيته في الفيلم، قرر الاعتذار عن العمل مع "الزعيم" الذي غضب بدوره من هذا القرار.لكن "الموجي" رأى أنه من حقه أن يختار الدور والمساحة الفنية التي تناسبه، كما هو من حق "الزعيم" أن يختار أدواره والفنانين الذين يتعاونوا معه، كما أنه يرى أن من حقه أن يختار الدور المناسب له بجوار "الزعيم" لكي يكون مؤثرًا، ويضيف لقيمة عادل إمام وللعمل الفني أيضًا.