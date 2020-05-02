الأمن العام يكشف غموض 185 جريمة جنائية ويضبط 500 ألف مخالفة مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، استمرارًا للدور المنوط لجميع القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".ونجح قطاع الأمن العام خلال شهر فى إعادة (73) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (473) قضية أحداث، و(1012) قضية مصنفات فنية، و(448198) مخالفة مرورية متنوعة.كما تم ضبط (33131) قضية مرافق عامة، وكشف غموض (185) حادث (قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (274) متهما.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية الموسعة لضبط صور الخروج على القانون.