ضبط 308 قضايا أسطوانات غاز تتجاوز 5 ملايين جنيه خلال شهر

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية خلال شهر من ضبط (34459 قضية تموينية متنوعة).جاء أبرزها ضبط (308) قضايا أسطوانات غاز بمضبوطات بلغت (39839 إسطوانة) تقدر قيمة الغاز المدعم (5378265 جنيها)، ضبط (62) قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (932715 لترا)، وضبط (201) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (311،449 طن – 28079 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.كما تم ضبط (72) قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت ( 18 طنا–24300 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.يأتي هذا فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".