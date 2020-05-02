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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 254 ألف قضية سرقة كهرباء قيمتها 132 مليون جنيه خلال شهر

السبت 02/مايو/2020 - 08:38 م
سرقة كهرباء
سرقة كهرباء
عمرو المزيدي
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نجح رجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال شهر في ضبط (254842) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (132048749 – مائة اثنين وثلاثون مليونًا وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وأربعون جنيهًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

يأتي هذا فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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