إحالة متهمين اثنين ضبطا بـ300 جرام هيروين للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهمين اثنين بحيازة مخدر الهيروين بقصد ترويجه للمحاكمة.وكشفت أمر الإحالة أن المتهمين "عصام. م"، "مؤمن. س"، عاطلين، عثر بحوزتهما على كمية 300 جرام من مخدر الهيروين بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، ومبلغ 7 آلاف جنيه من متحصلات تجارتهما.بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام عاطلين بترويج مخدر الهيروين بدائرة القسم، بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام ومبلغ مالي وهاتفين محمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.