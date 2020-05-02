نادين نجيم والسقا يتبرعان بـ 100 ألف جنيه لمؤسسة مجدى يعقوب

تبرعت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والفنان أحمد السقا، بمبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب خلال برنامج "اغلب السقا".وكانت حلقة البرنامج، اليوم السبت، انتهت بفوز الفنان أحمد السقا، على الفنانة نادين نسيب نجيم، وكانت الحلقة الوحيدة التي هُزم فيها السقا، هي حلقة الفنانة التونسية درة.فكرة البرنامج تقوم على التنافس على مجموعة من الألعاب الترفيهية وتنتهي الحلقة بإعلان أحد النجمين فائزًا على الآخر ليقوم بالتبرع بقيمة الجائزة لصالح مستشفى خيري.