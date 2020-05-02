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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

16185 إصابة و229 وفاة بكورونا في إسرائيل

السبت 02/مايو/2020 - 08:33 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى 16185 حالة، و229 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ويبدأ الاحتلال الإسرائيلي، غدًا الأحد، تنفيذ تسهيلات جديدة إضافية لرفع القيود التي فرضتها، في وقت سابق، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وتشمل الإجراءات عودة العملية التعليمية داخل المدارس حتى الصف الثالث، والصفين الحادي عشر والثاني عشر، على أن تكون العودة إلزامية فقط لطلاب المرحلة الثانوية لإجراء الامتحانات، فيما تعود باقي الصفوف تدريجيًا بموعد أقصاه 1 يونيو المقبل، والسماح بممارسة الأنشطة الرياضية بالشوارع والأماكن العامة، في محيط 500 متر من مقر الإقامة، بعد أن كان مسموحًا بالخروج في حالات الضرورة القصوى لمسافة 100 متر فقط.

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