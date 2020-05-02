ضبط 3 عناصر إجرامية فى دمياط

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة كفرالبطيخ بدمياط، بقيادة العقيد تامر أبويوسف مفتش مباحث كفر البطيخ وكفر سعد، والرائد محمد سالم رئيس مباحث كفر البطيخ، ومعاونيه النقيب محمد عبدالله والنقيب السعيد طنطاوى، من ضبط أحد أخطر المسجلين سرقات وترويج مخدرات وغيرها من النشاطات الإجرامية وشهرته "نعناعة".كما تم ضبط آخر شهرته "الكتكوت" أحد مروجي المخدرات، وضبط ونيس أيضا أحد مروجي المخدرات.وتحررت محاضر شرطية بوقائع الضبط؛ تمهيدا لعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهم.