إيطاليا تسجل 474 وفاة جديدة و1900 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، مساء اليوم، عن تسجيل 474 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، بجانب تسجيل 1900 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضي، في استمرار لتراجع معدلات الإصابات والوفيات بعموم البلاد.وأشار السلطات الإيطالية إلى ارتفاع إجمالي الوفيات لديها إلى 28710 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 209328 حالة حتى اليوم.يذكر أن عدد الإصابات بالوباء حول العالم تجاوز 3.4 مليون إصابة، فيما تخطت الوفيات 240 ألف حالة حتى اليوم، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابة بأكثر من مليون حالة، والوفيات بأكثر من 60 ألف حالة.