240 ألف وفاة بـ«كورونا» في العالم

أودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 240 ألف شخص في العالم، أكثر من 85 % منهم في أوروبا والولايات المتحدة منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق حصيلة لفرانس برس تستند الى مصادر رسمية السبت.وسجلت 240 ألفا و231 وفاة في العالم من ثلاثة ملايين و371 ألفا و435 إصابة، بينها 141 ألفا و475 وفاة في اوروبا (مليون و516 ألفا و635 اصابة)، القارة الاكثر تضررا. والولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات (65 ألفا و173) تليها ايطاليا (28 ألفا و236) وبريطانيا (28 ألفا و131) واسبانيا (25 ألفا ومئة) وفرنسا (24 ألفا و594).