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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تعتزم فرض حجر صحي 14 يوما على القادمين

السبت 02/مايو/2020 - 06:06 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال وزير الصحة الفرنسي، اليوم السبت، إن المسافرين بمن فيهم المواطنون سيخضعون لحجر صحي إجباري يستمر أسبوعين، وربما العزل لدى وصولهم إلى البلاد في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتستعد فرنسا، التي تحتل المركز الخامس بين الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا في العالم، لرفع تدريجي ابتداء من 11 مايو لقيود العزل العام السارية فيها، وبلغ إجمالي الوفيات في فرنسا 24594 شخصا.

وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران، في إيجاز صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "هذا الحجر الصحي سيُفرض على أي شخص عائد إلى فرنسا".

وأضاف أن مدة وشروط كل من الحجر الصحي للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مرض "كوفيد- 19"، والعزل لمن تظهر عليهم أعراض هذا المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا- ستحدد في قرار سينشر لاحقا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحجر الصحي سينطبق فقط على القادمين من خارج منطقة شنجن الأوروبية، وما إذا كانوا سيحتاجون إلى عزل أنفسهم في المنازل أو في الفنادق، وإلى أي أمد سيستمر العمل بتلك القواعد.

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