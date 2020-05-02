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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق جميع المنافذ والمساجد والأسواق فى تعز اليمنية لمواجهة كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 06:04 م
كورونا
كورونا
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قرر محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان، اليوم السبت، إغلاق جميع منافذ المحافظة، وكذلك إغلاق المساجد والأسواق ومنع التجمعات الكبيرة كإجراء احترازي؛ للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن القرار جاء بعد تأكيد مصادر طبية بتعز، في وقت سابق اليوم السبت، وفاة حالة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد وفيات الفيروس في اليمن إلى 3 حالات، حيث سجلت حالتا وفاة في عدن الأسبوع الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 7 حالات توزعت بين حضرموت وعدن وتعز، تماثلت حالة واحدة منهم للشفاء.

وكانت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة كورونا قد أعلنت مساء أمس الجمعة، تسجيل إصابة مؤكدة بالفيروس هي الأولى في محافظة ‎تعز، جنوب غربي البلاد، لمواطن في العقد الرابع من العمر.

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