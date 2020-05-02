أشعلت والدته شمعة بجواره وخرجت للتسوق.. تفحم طفل في القليوبية

لقي طفل مصرعه في حريق بشقة سكنية في قرية الرملة ببنها، بعد أن أشعلت والدته شمعة بجواره بسبب انقطاع الكهرباء، ونزلت لشراء متطلبات المنزل.تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بقرية الرملة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين نشوب الحريق بالطابق السادس والأخير بشارع داير الناحية وبعد إخماد الحريق تم العثور على طفل متفحم داخل بطانية.وكشفت التحريات أن الشقة تسكن بها والدة الطفل وتدعى (هبة.م) 22 سنة وشقيقها، ومؤجرة باسم والدتها المتوفية والأم متزوجة عرفيا منذ سنوات ولديها طفل 5 سنوات والأخير 19 شهرا.وبسؤال والدة الطفل أفادت بأنها أشعلت شمعة وتركتها بجوار السرير الذي ينام عليه بسبب عدم شحنها عداد الكهرباء منذ فترة وخرجت للشارع لجلب بعض الاحتياجات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي وجهت تهمة الإهمال للأم وصرحت بدفن جثة الطفل.