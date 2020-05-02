حملة لتطهير وتعقيم مستشفى الصدر والرمد بالفيوم

قامت إدارة المتوطنة بمديرية الصحة بالفيوم، برئاسة دكتور محمد عبد التواب مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة هبة فارس مسئول الملاريا وناقلات الأمراض بالمديرية، ومهندسى إدارة البندر بتطهير وتعقيم مستشفى الصدر، ومستشفى الرمد بالفيوم.وتم تطهير وتعقيم جميع الأقسام بالمستشفى، استمرارا لجهود مديرية الصحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لتنفيذ سياسات التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال دكتور محمد عبدالتواب، مدير إدارة المتوطنة، إنه يتم تعقيم وتطهير جميع أقسام المستشفيات بصفة دورية، تنفيذًا لخطة وحدة إدارة الأزمات للوقاية من فيروس كورونا، كما نفذت إدارة المستشفى الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، ومنع انتشار الأمراض المعدية بصفة عامة.