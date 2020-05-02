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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: أكثر من مليون مبنى سكنى بالقاهرة الكبرى

السبت 02/مايو/2020 - 05:57 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءعن أن أكثر من 68% من المباني على مستوى الجمهورية مخصصة للسكن فقط، بعدد 9.7 مليون مبنى من إجمالى 14.2 مليون مبنى، وفقًا لنتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، منها أكثر من مليون مبنى سكنى فى محافظات القاهرة الكبرى.

ولفت جهاز الإحصاء فى تقرير صادر عنه، إلى استحواذ محافظة الشرقية على النصيب الأكبر من المبانى السكنية على مستوى الجمهورية بعدد 862.2 ألف مبنى، يليها محافظة البحيرة بعد 794.2 ألف مبنى، ثم محافظة الدقهلية بعدد 763.7 ألف مبنى سكنى، والمنيا والجيزة بـ 738 ألف و702 ألف مبنى بكل منهما.

وأضاف الإحصاء أن عدد المبانى السكنية بمحافظة القاهرة بلغ 363.2 ألف مبنى، والإسكندرية 279.7 ألف مبنى، بينما تذيل القائمة محافظات بورسعيد 25 ألف مبنى، الوادى الجديد 37.3 ألف مبنى، والسويس 52.8 ألف مبنى.

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