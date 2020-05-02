محمود خليل يكتب: رمضان السبع بنات

منذ عهد طويل والنكتة جزء لا يتجزأ من حياة المصريين، ولا تحلو النكتة والقفشة فى حياة أولاد البلد كما تحلو فى رمضان، خصوصًا عندما تكون الحياة مريرة، وما أكثر أسباب المرارة فى تاريخ هذا الشعب.. لم يكن رمضان عام ١١٨٦ هجربة الذى وافق عام ١١٧٢ ميلادية مثل غيره، فلم تكن معاناة المصريين اقتصادية أو معيشية- كما جرت العادة- فى ذلك العام، بل كانت الحال المعيشية- كما يصف الجبرتى- فى هدوء وسكون وأمن، والأحكام فى الجملة مرضية، والأسعار رخية وفى الناس بقية، وستائر الحياء عليهم مرخية، لكنه كان السكون الذى يسبق العاصفة.. فقد شهدت مصر فى ذلك الوقت صراعًا مريرًا بين كل من على بك الكبير ومحمد أبوالدهب، كانت أسباب الصراع مشاعًا فى نواحى المحروسة، فالكل كان يعلم أن على بك تعمد إغراق «أبوالدهب» وأمراء المماليك فى حرب فى الشام وما وراء الشام، حتى يخلو له الأمر ويهنأ له الحكم فى مصر.. وكعادتهم وقف الأهالى متفرجين على الصراع الدامى بين المصريين، ومكثوا فى انتظار الفائز حتى يهللوا له.

المشكلة أن الصراع بين الطرفين طال، فكلاهما كان يتحصن بعدد لا بأس به من المماليك المخلصين، لكن نية «على بك»، التى بانت فى القضاء على كل المنافسين من المماليك، دفعت العديد من أمرائهم إلى التحيز فى اتجاه «أبوالدهب».. هنالك بدأت موازين القوة تختلف، وتوقع الأهالى أن الأمور ستؤول إلى «أبوالدهب» ويقضى على «الكبير» وينتهى الأمر إلى الهدوء وسكون الأوضاع حتى ينعموا بالرخاء الاقتصادى والمعيشى الذى عاشوه خلال هذه الفترة، لكن «على بك» كان ضرسًا غائر الجذور لا يستهان به، لم يأبه إلى انفضاض أغلب الأمراء من حوله، واجتهد فى البحث عن قيادات جديدة يواصل بها الحرب ضد «أبوالدهب»، فما كان منه إلا أن لجأ إلى الصف الثانى من الأمراء، فاختار ٧ صناجق مزلقين «حالقى الذقون».. مشهد الأمراء حليقى الذقن أثار عجب المصريين، لم يكن أمر اللحية بالنسبة لهم سُنة دينية كما يزعم المشايخ، لكن «الذقن» كانت تمثل فى ذلك الوقت معلمًا من معالم الذكورة، كما كان الشارب يمثل فى أزمنة أخرى معلمًا على ذلك.

وجد المصريون فى قرار «الكبير» ساحة جيدة للتسلية الرمضانية على الصناجق السبعة، وهم: مصطفى بك وحسن بك ومراد بك وحمزة بك ويحيى بك وخليل بك كوسة ومصطفى باشا.. اخترع المصريون وصفًا كوميديًا للسبعة، فأطلقوا عليهم «السبع بنات»، وأصبح الوصف مدعاة للضحك والتفكّه على الصناجق السبعة.. سرى الوصف بين المصريين كما تسرى النار فى الهشيم، وليست ثمة علاقة بين هذا الوصف ومسجد السبع بنات الذى بناه الأمير المملوكى عبدالغنى الفخرى عام ١٤١٨ ميلادية، أى بعد شيوع هذا الوصف بحوالى ٢٤٧ عامًا.. وفى هذا المسجد، الذى يقع فى تقاطع شارع الأزهر مع شارع بورسعيد، دفن الأمير «الفخرى» بناته السبع اللائى هلكن فى نوبة من نوبات انتشار الطاعون فى مصر.. وإذا كان «البنات السبع» الأول قد سار ذكرهن بين المصريين على سبيل التفكه من صناجق على بك الكبير حليقى الذقون، فإن «البنات السبع» الثانية كانت محل تبرك بين المصريين، فهناك سيدات من أهالى القرى والنجوع يأتين إلى المسجد ويمارسن طقس السبع لفات أملًا فى الإنجاب.. ولله فى خلقه شئون.

