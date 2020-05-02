تجهيز 413 منفذا لصرف المعاشات بالشرقية

أكد محافظ الشرقية دكتور ممدوح غراب، اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من تجهيز 328 مكتب بريد و85 منفذ صرف بالمدارس وقاعات مجالس المدن والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب و11 ماكينة صراف آلي، لصرف معاشات شهر (مايو) الجاري ولمنع التزاحم وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وحفاظًا على سلامتهم وصحتهم، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد والحد من انتشاره.ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إجراء أعمال التطهير والتعقيم بمكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين عليها مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بينهم أثناء عملية الصرف مع تجهيز أماكن مناسبة للانتظار، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى مع إقامة خيام وتوفير مقاعد أمام مكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات وتزويدها بمندوب لمساعدة المسنين وتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم، والتصدي لأية مشكلات تطرأ وحلها فورًا.