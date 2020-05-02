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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تنفى إعادة فتح المساجد وتستمر فى منع صلاة الجماعة

السبت 02/مايو/2020 - 05:54 م
السعودية
السعودية
محمد عمر
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نفت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم السبت، عودة الصلاة الجماعة إلى المساجد بالمملكة، مؤكدة أن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد مؤقتًا على خلفية تفشي فيروس كورونا جاء حرصًا على حياة الناس وسلامتهم من أي ضرر.

وأوضح وزير الشئون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، أنهم حريصون على رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، ويأمل أن يكون ذلك قريبًا بعد زوال حدة انتشار الوباء، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد آل الشيخ أن هذ القرار يخضع تمامًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولرأي هيئة كبار العلماء، ولتقييم الجهات الصحية ذات الاختصاص.

وكشف الوزير عن أن رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد هو محل اهتمام كبير من أولي الأمر ومن اللجان المعنية بإدارة أزمة كورونا.

جاء ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن قرب رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة في المساجد بالمملكة.

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