خالد الطوخى يكتب: قبلة الحياة.. «كورونا» يمنح «الحكومة الإلكترونية» المزيد من الانتشار

كنت وما زلت على يقين من أننا قادرون على الاستفادة من أزمة فيروس كورونا، وتحويل هذه الأزمة إلى منحة وإلى أشياء إيجابية فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، وحينما كتبت من قبل عن الجوانب الإيجابية الكثيرة التى نتجت عن أزمة فيروس كورونا، فإننى كنت وما زلت أرى أننا نمتلك بالفعل قدرات هائلة تظهر دائمًا فى أوقات الأزمات، وبينما أرصد تلك الجوانب الإيجابية، فإننى أتوقف أمام هذا الإقبال الكبير على استخدام منصات الحكومة الإلكترونية، خاصة أنه قد تغيرت وبشكل لافت للنظر أنماط تعاملات المواطنين مع المؤسسات الحكومية، وعلى وجه الدقة التعامل مع الوزارات الخدمية، فأصبح المواطن ودون أى ترتيب مسبق، الداعم الرئيسى لتطوير منظومة العمل بالحكومة الإلكترونية، فقد ترتب على البقاء فى البيت طوال الفترة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية سعى المواطنين نحو إنجاز مصالحهم فى المؤسسات والهيئات الحكومية، فكان اللجوء إلى استخدام الخدمات المقدمة «أون لاين»، وهو ما يزيد من أهمية تطوير منظومة «الحكومة الإلكترونية»، وأصبحنا نرى أيضًا رئيس مجلس الوزراء شخصيًا وهو يقوم بإنجاز مهام وظيفته بشكل جديد تمامًا، يعتمد فى المقام الأول على التكنولوجيا الحديثة، وفى مقدمة تلك الأنشطة عقد اجتماعات مجلس الوزراء بتقنية الفيديو كونفرانس، وهذا بالطبع ليس كل ما يمثل منظومة الحكومة الإلكترونية، ولكنه جانب مهم يمثل بشكل حقيقى التطور الكبير الذى شهدته تلك المنظومة فى ظل أزمة فيروس كورونا الذى يضرب العالم الآن بلا هوادة، ودون أن يفرق بين دولة عظمى وأخرى نامية.

وهنا أود الإشارة إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية ومتى وكيف بدأت؛ حتى نضع أيدينا على حجم ما شهدته من تطور فى ظل أزمة كورونا.. فقد شهد العالم فى التسعينيات تطورات هائلة وسريعة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتدريج برز مفهوم التجارة الإلكترونية، وتمثلت بحجم كبير من قيمتها الكلية، والتى وصلت نسبتها إلى ما يقارب ٨٠٪ من حجم المعاملات الإلكترونية فى هذه القطاعات، ولكن مرت التجارة الإلكترونية بمراحل متعددة، بدأت بمرحلة الارتباط بين الشركات والموردين الفرعيين لها، ثم مرحلة التبادل الإلكترونى بين الشركات والموردين، أعقبتها مرحلة التبادل الإلكترونى للوثائق وإجراء المعاملات التجارية على شبكة الإنترنت، وجاءت المرحلة الأخيرة للتبادل الإلكترونى للوثائق لتعتمد على وجود نظام قياسى يستخدم لتحقيق الربط بين الحاسبات والنظم المختلفة وعلى شبكات خاصة.

واعتمد نجاح هذا النظام على نمطية الوثائق التى يتم تبادلها، وشملت المجالات التى يغطيها التبادل الإلكترونى والمعاملات التجارية وأنواع المعاملات الخاصة بالتعامل كـ«التصنيع والتصميم»، وكذلك المعاملات المالية والمعاملات المتعلقة بين الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، كالتقارير الطبية ونتائج الاختبارات والامتحانات والرسوم والضرائب والجمارك، وكان إسهام التجارة الإلكترونية فى المجال الحكومى جيدًا نوعًا ما، حيث فتح آفاقًا مستقبلية عن طبيعة وأسلوب التعامل بين الجهات الحكومية أو بين الجهات الحكومية والمواطنين أو مؤسسات الأعمال، وهذا يقوم أساسًا على حقيقة أن الإدارة الحكومية تعمل فى الواقع على تقديم خدمات غير عادية من خلال مهام وأعمال تبادل للوثائق والمستندات، وهذا المجال الذى لعبت فيه التجارة الإلكترونية دورًا رائدًا.

ومع تعاظم دور التجارة الإلكترونية فى المجالات الحكومية، فتح ذلك الدور مفهومًا جديدًا سمى «الحكومة الإلكترونية» وكما سبق لى القول فإن منظومة الحكومة الإلكترونية موجودة بالفعل، ولكن فيروس كورونا قد منحها قيمة مضافة، وجعلها أكثر وجودًا بين الناس. فالحكومة المصرية قامت منذ عدة سنوات بتطبيق جانب من الحكومة الإلكترونية، وذلك متمثل فى مشروع إنشاء القرية الذكية المصرية ومشروع إدارة الحكومة الإلكترونية، حيث إن الحكومة الإلكترونية تحمل إمكانيات وجهودًا ومزايا لا يمكن حصرها بأى حال من الأحوال، ففى ظل الحكومة الإلكترونية لن يكون المواطن مضطرًا للتردد على المصالح الحكومية لإنهاء بعض الإجراءات أو الحصول على وثيقة رسمية؛ ليرى خلال تلك الرحلة كل أشكال المعاناة من بيروقراطية وبطء فى الإجراءات، لذا فإن منظومة الحكومة الإلكترونية ستقضى على كل هذه الصور، فتستطيع من خلال الدخول على موقع الحكومة على الإنترنت التجول بين مصالحها وهيئاتها المختلفة، حيث يمكنك أن تدفع فواتيرك وتستعلم عن إجراءات الرخص والسجل المدنى وتتعامل إلكترونيًا فى جميع التعاملات مع الوزارات والمصالح الحكومية.

والحق يقال إن مشروع الحكومة الإلكترونية فى مصر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصرى، خاصة أن هذه المنظومة هى أرقى أفكار العصر الرقمى، حيث تمثل آخر ما توصل إليه العلم من تطبيقات وأفكار وبرامج تندمج مع بعضها على شبكة الإنترنت، لتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للجماهير والمعلومات للمواطنين بطريقة أكثر استقرارًا وسرعة على عكس الطرق التقليدية التى تم التعود عليها لتقديم مثل هذه الخدمات.

ومن هنا يمكننا القول إن أزمة فيروس كورونا قد جعلت بالفعل منظومة الحكومة الإلكترونية أكثر وجودًا بين الناس، فالهدف الأساسى لمشروع الحكومة الإلكترونية هو توصيل الخدمة مباشرة إلى طالبها، مع سرعة الإنجاز ودقته وبأعلى كفاءة ممكنة.. كما يهدف المشروع إلى تحديث نظم العمل بالوزارات والهيئات الحكومية لتوفير دقة الأداء ودعم اتخاذ القرار فى هذه المؤسسات، بالإضافة إلى ضغط الإنفاق الحكومى وربط تلك المؤسسات بالنظام العالمى، وهناك أيضًا الكثير من نقاط الاستفادة غير المباشرة تتعلق بتنمية صناعة الاتصالات ودعم سوق تكنولوجيا المعلومات فى مصر، بل وحل مشاكل مزمنة عديدة، مثل مشكلات ازدحام المواطنين فى الشوارع والمناطق التى تتركز بها المصالح الحكومية.

وهناك مسألة أخرى لمستها فى ظل تنامى دور الحكومة الإلكترونية فى ظل أجواء أزمة فيروس كورونا، وهى ارتفاع درجة الوعى بين المواطنين فكما يقول المثل «الحاجة أم الاختراع»، حيث أصبحنا بالفعل أمام إقبال لافت للنظر من جانب المواطنين على التعامل مع الحكومة الإلكترونية لإنجاز أعمالهم عن بُعد ودون الحاجة للذهاب إلى الوزارة، فرأينا من يقوم بالتعامل مع الحكومة عن بُعد عن طريق عدة تطبيقات متوافرة على أجهزة التليفون، مما يجعل مسألة البقاء فى البيت والابتعاد عن الأماكن المزدحمة بمثابة إجراء مهم للحفاظ على الصحة العامة، دون أن يترتب على ذلك أى تأثير كبير على حركة الحياة، فقد أصبح المواطن يقبل وبشكل غير مسبوق على القيام بإجراء التعاملات الرسمية عبر التطبيقات المخصصة لذلك فى إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التى شهدت تطورًا ملحوظًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين لم يجدوا أمامهم سوى القيام بالتعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من خلال التطبيقات الإلكترونية وبالطبع فى مقدمتها منصة الحكومة الإلكترونية.

ومن خلال متابعة تلك الخطوات التى تم اتخاذها فى الكثير من الدول التى اعتمدت نظام الحكومة الإلكترونية، يمكننا تحديد عدد من المبررات التى تدفع بالحكومات إلى السعى نحو تطبيقات الحكومة الإلكترونية التى ينظر إليها الكثيرون من المتخصصين على أنها فلسفة إدارية حديثة فرضتها الثورة الرقمية وتوجهات العولمة والديمقراطية، وأهم تلك المبررات هى تعرض الحكومات لضغوط مستمرة من المواطنين والمستفيدين بشكل عام من أجل تلبية الطلبات المتزايدة على الخدمات الحكومية، وذلك بسبب تزايد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة والرغبة فى تحسين نوعية الخدمة، والإسراع فى إنجاز المعاملات والتخلص من الروتين والبيروقراطية، كما أسهمت فى ذلك أيضًا التوجهات العالمية نحو الانفتاح والترابط والتكامل فى مختلف المجالات والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وكانت الوسيلة الأساسية لهذا التوجه وتطوره ونمائه، حيث وفرت الأدوات اللازمة لربط المجتمعات الإنسانية عبر شبكات الاتصالات المختلفة، وعلى وجه الخصوص شبكة الإنترنت العالمية، مما أدى إلى تطوير مختلف الأساليب من أجل رفاهة الإنسان، فضلًا عن ذلك فإن تسارع التقدم التكنولوجى والثورة المعرفية المرتبطة به كان له دور كبير فى الاتجاه نحو الحكومة الإلكترونية، مما يستلزم مواكبة ذلك التقدم والاستفادة منه فى مختلف مجالات الحياة لما يحققه من مزايا لعدد كبير من التطبيقات العلمية.

خلاصة القول إننا أمام حقيقة مؤكدة، وهى أن أزمة فيروس كورونا قد فرضت علينا الكثير من الجوانب الإيجابية، وكان فى مقدمتها بالطبع التعامل على هذا النحو شديد التميز مع فكرة «الحكومة الإلكترونية» التى بكل تأكيد سيكون لها عظيم الأثر فى تغيير الكثير من سلوكيات المواطنين نحو الأفضل.

