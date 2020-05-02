خروج 5 متعافين من كورونا بـ«حجر قها» في القليوبية

أعلن مستشفى قها للعزل الصحي بمحافظة القليوبية تعافي 5 من فيروس كورونا، حيث أثبتت التحاليل سلبية حالتهم مرتين عقب خضوعهم للعلاج ليرتفع عدد المتعافين لـ١٢٤.وأشارت الدكتورة أسماء عربي نائب مدير المستشفى، إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ارتفع لـ١٢٤ بعد خروج 5 حالات اليوم وهم (محمود إبراهيم 57 سنة وفتحي عبد الله 49 سنة وسكينة مصطفى 40 سنة وعائشة عبد العاطي 60 سنة ومالك هاني 8 سنوات).وأضافت أن المستشفى لايعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضي، ولايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.