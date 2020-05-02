السفير قيس العزاوي ضيف "يوم حلو ويوم أحلى" على صوت العرب

يحل السفير قيس العزاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام ضيفا على الإذاعي أيمن عطية أبوالعطا في حلقة اليوم من برنامجه يوم حلو ويوم أحلى الذي يبث الساعة السابعة والنصف مساء يوميا على اثير إذاعة صوت العرب.ويعتبر السفير قيس العزاوي، يوم اختياره أميناً عاماً مساعداً لجامعة الدول العربية أفضل أيام حياته؛ حيث شعر حينها أنه من الممكن أن يقدم شيئاً مفيدًا يخدم به في المجال العام، ليس على مستوى العراق ولكن الوطن العربي كله.وعلى الصعيد العربي اعتبر "العزاوي" أن انتصار مصر في حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ هو أجمل أيام الأمة العربية التي يمكن تذكرها.