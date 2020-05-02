بدرية طلبة ضحية «رامز مجنون رسمي».. الليلة

تظهر الفنانة بدرية طلبة، ضمن ضحايا الفنان رامز جلال، ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.وكان ضيف الحلقة الماضية من البرنامج الفنان حمدي الميرغني، والذي أصيب بصدمة كبيرة عند رؤيته لرامز جلال.ويتم إيهام الضيوف بالمشاركة مع الفنانة اليمنية أروى، بالمشاركة في برنامج "الحقيقة"، ليكتشف النجم بعد ذلك أنه ضحية لمقلب رامز جلال.وشهدت الحلقات الماضية وقوع عدد من النجوم ضحايا لمقلب رامز جلال وهم: غادة عادل، وياسمين صبري، وعلي معلول، وأمينة خليل، وحسن عسيري، وياسمين رئيس، ومحمود كهربا، وحمدي الميرغني.