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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تستثمر 896 مليون دولار فى تطوير تكنولوجيا السيارات

السبت 02/مايو/2020 - 05:42 م
تطوير تكنولوجيا السيارات
تطوير تكنولوجيا السيارات
أ ش أ
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أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية إنها ستنفق حوالي 1.1 تريليون وون (896 مليون دولار أمريكي) على تطوير تكنولوجيا سيارات "الأتمتة العالية"، التي يمكن أن تقود النمو في سوق السيارات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قالت إن هذا الاستثمار يدعو إلى تطوير سيارات ذاتية القيادة من المستوى الرابع.

ويشار إلى وجود خمسة مستويات من السيارات ذاتية القيادة، تتراوح من "المستوى الأول" الذي لا يحتوي على أي أتمتة، وصولًا إلى "المستوى الخامس" المستقل تمامًا، والذي يمكن للسيارة فيه أن تقود نفسها دون أي تدخل بشري تقريبًا.

وتسمى السيارات من المستوى الرابع بمركبات "الأتمتة العالية"، ويمكنها التحكم الكامل في التوجيه والسرعة، وعادة ما يمكنها تولي القيادة دون أن يتحكم السائق في السيارة في معظم الحالات.

ويمكن أيضًا قيادة هذه السيارات في وضع التشغيل الآلي الكامل في مناطق معينة.

جدير بالذكر أن معظم السيارات في الوقت الحاضر التي يُشار إليها بالمركبات ذاتية القيادة هي سيارات "من المستوى الثاني"، التي تحتوي على برامج "مساعدة السائق". وتوفر هذه السيارات بعض التحكم في التوجيه لإبقاء السيارة داخل الحارة المرورية وإدارة السرعة للحفاظ على مسافة محددة من السيارات الأخرى، ولكنها تتطلب اهتمامًا وتدخلًا دائمًا من السائق، مع السماح بالقيادة الذاتية فقط في المناطق المقيدة للغاية.

وقالت الوزارة إن البلاد ستحتاج إلى إنشاء خدمات داعمة ونظام بيئي ينطوي على التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

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