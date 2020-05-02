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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول: انخفاض الإنفاق ببطاقات الائتمان بشكل غير مسبوق مارس الماضي

السبت 02/مايو/2020 - 05:41 م
بطاقات الائتمان
بطاقات الائتمان
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ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الإنفاق ببطاقات الائتمان في كوريا الجنوبية انخفض بمعدل غير مسبوق في شهر مارس الماضي، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأشارت وكالة أنباء "يونهاب"، اليوم السبت، إلى أنه في شهر مارس الماضي، انخفض حجم المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الفوري بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية تمويل الائتمان.

ويمثل هذا أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ أن بدأت الجمعية في تجميع تلك البيانات في عام 2005، ويرجع الانخفاض إلى حد كبير إلى انتشار (كوفيد- 19) الذي أجبر المواطنين على تجنب الزحام والمرافق العامة قدر الإمكان، مما أدى إلى إنفاق أقل.

وانخفضت كمية المدفوعات في قطاع النقل باستخدام البطاقات البلاستيكية بنسبة 39.9% في مارس، على أساس سنوي، وفي القطاع السياحي والقطاعات ذات الصلة بنسبة 36.7% في نفس الفترة، كما شهدت معظم القطاعات الأخرى تراجعًا في المبيعات، باستثناء قطاع البيع بالتجزئة، الذي ارتفعت مدفوعات البطاقات فيه بنسبة 5.5% عن العام السابق، بسبب الزيادة الحادة في عمليات الشراء عبر الإنترنت.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات سابقة أن الإنفاق ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت قفز بنسبة 22.3% على أساس سنوي إلى أكثر من 10 تريليونات وون (8.16 مليار دولار) في مارس.

وقد أبلغت كوريا الجنوبية عن أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في 20 يناير، لكنَّ مرض الجهاز التنفسي بدأ يؤثر بالفعل على الاقتصاد المحلي في مارس، بعد أن بلغ عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة ذروته عند حوالي 900 إصابة في أواخر فبراير.

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