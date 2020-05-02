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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رصف منطقة السوانى الموازية لشريط السكة الحديد بمطروح

السبت 02/مايو/2020 - 03:13 م
رصف منطقة السواني
رصف منطقة السواني
ياسمين شعيب
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تابع اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، أعمال الرصف الجارية بمنطقة السواني الموازية للسكة الحديد، وتم الانتهاء من أعمال التدبيش والتكاسي بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة لتتحول لمنطقة نموذجية حضارية.

وأضاف "المعداوي" أن اعمال الرصف والترميم لشوارع منطقة السواني بطول 17 كيلو، بالإضافة الي رصف منطقة العوام بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيفة بالأفراد بنسبة تنفيذ 95 %.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه جار العمل بترميم الشارع الذي يربط الريفية مرورًا بالعجارمة حتى الشارع الجديد طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

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