الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الهند لتعزيز جهودها فى مكافحة انتشار كورونا

أرسلت دولة الإمارات، اليوم السبت، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الهند، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.وقال سفير دولة الإمارات لدى الهند الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا- وفقا لوكالة الأنباء الإمارات وام- إن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم دعم فاعل للدول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تقديرًا لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بلدينا على مر السنين.وأضاف: لقد أصبح انتشار كورونا مصدر قلق عالمي، ونحن على قناعة تامة بأن تعزيز جهود الدول لاحتواء الفيروس ضرورة ملحة.يذكر أن الإمارات أرسلت أكثر من 348 طنًا من المساعدات إلى أكثر من 34 دولة، استفاد منها ما يقارب من 348 ألفا بالقطاع الطبي.