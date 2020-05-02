ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 176 في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 176 حالة.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1362 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 25459 حالة.ولفت المتحدث إلى تسجيل 210 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 3765